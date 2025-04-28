Успеть до блэкаута

Одной из первых четвертьфиналисток Mutua Madrid Open, проходящего в столице Испании объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом €16 млн, стала россиянка Мирра Андреева. Обыграв в двух партиях украинку Юлию Стародубцеву, она успела повторить на этом турнире свой прошлогодний результат, прежде чем из-за отключения электричества это состязание было прервано до вторника.

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Фото: Juan Medina / Reuters Мирра Андреева

Фото: Juan Medina / Reuters

Украинка Юлия Стародубцева, ставшая соперницей Мирры Андреевой по матчу 1/8 финала Открытого чемпионата Мадрида, в свои 25 лет никогда не блистала на турнирах столь высокого ранга. Хотя один заметный успех в ее карьере на «тысячниках» все же был. В прошлом году, начав с квалификации пекинский China Open, она дошла до четвертьфинала, благодаря чему впервые пробилась в первую сотню мирового рейтинга.

В Мадриде Стародубцевой тоже пришлось проходить отборочные соревнования, после чего в третьем круге основной сетки она в трех сетах сломила сопротивление россиянки Людмилы Самсоновой, которая, выиграв первый сет и ведя во втором с брейком, сначала уступила тай-брейк, а затем всухую отдала третий сет.

Поэтому Андреевой требовалось сохранять предельную бдительность, пусть даже она и выглядела явным фаворитом.

Первый же гейм на подаче россиянки получился марафонским. Нахрапистая Стародубцева имела три брейк-пойнта, которые, впрочем, не сумела реализовать. Андреева, в свою очередь, выглядела не идеально, но когда ей приходилось особенно трудно, помогали ошибки оппонентки. Первый сет завершился довольно быстро, а во втором все решил брейк россиянки в седьмом гейме, который позволил ей создать решающий отрыв.

В итоге — 6:1, 6:4, хотя счет не совсем отражает степень накала борьбы. У Стародубцевой в общей сложности было восемь брейк-пойнтов, и в концовке она была близка к тому, чтобы сравнять счет. Но задачу-минимум Андреева все-таки решила. Накануне своего дня рождения (во вторник юный лидер российского женского тенниса отмечает свое 18-летие) она второй сезон подряд вышла в четвертьфинал мадридского турнира, на котором о ней впервые заговорили два года назад.

Следующей оппоненткой россиянки, которая по итогам состязания имеет шансы впервые подняться в классификации WTA на пятое место, будет хорошо знакомая ей американка Коко Гауфф, также в двух сетах справившаяся со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Первая ракетка США не очень уверенно начала турнир, но сейчас явно разыгралась, и судя по всему, матч Андреевой предстоит крайне непростой, тем более что в 2023 году она проигрывала Гауфф на Roland Garros и US Open.

В любом случае этим двум теннисисткам сильно повезло. Ведь они оказались единственными участницами Mutua Madrid Open, успевшими в понедельник выйти в следующую стадию, прежде чем на турнире была объявлена многочасовая пауза, связанная с блэкаутом. Еще чуть-чуть, и их матчи были бы прерваны, а затем перенесены на вторник, как, например, пришлось поступить со встречей болгарина Григора Димитрова с британцем Джейкобом Фернли.

Евгений Федяков