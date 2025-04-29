Уголь остался в запасах

Избыточные запасы на складах и неблагоприятная для энергетического угля погода привели к снижению спроса на твердое топливо на азиатских рынках. Стоимость российских и мировых марок в регионе оказалась на годовом минимуме. На фоне экстремально низких цен многие страны-производители объявили о сокращении производства, что может сбалансировать рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Достаточные запасы угля у ведущих импортеров в сочетании со снижением внутренних цен в Китае продолжают оказывать давление на котировки в регионе, говорится в отчете NEFT Research. В Индии, указывают аналитики, большинство потребителей по-прежнему отдают предпочтение местному углю, и российские поставщики испытывали трудности с реализацией. В результате цены на российские угли на азиатских рынках на конец апреля оказались на годовых минимумах, упав до $64,6 за тонну на условиях FOB Восточный. Это на 18,1% ниже уровней начала года и на 24,5% меньше, чем годом ранее. Годовые минимумы фиксируются и на глобальном рынке: в зависимости от порта в Азии энергетические угли жирностью 5500–6000 ккал стоили $70,6–93 за тонну.

На этом фоне нетбэки российских угольщиков также показывают антирекорды, следует из материалов NEFT Research.

Если доходность экспорта коксующихся углей была немного поддержана авариями на угольных предприятиях Австралии (см. “Ъ” от 21 апреля), то отгрузки энергетических марок в восточном направлении приносят российским угольщикам почти 500 руб. убытка с тонны. Это максимальный убыток за период наблюдения, указывают в NEFT Research.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В ближайшей перспективе роста цен и спроса на восточных рынках на энергетические угли ожидать не стоит, полагают эксперты. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что восстановлению спроса и цен на уголь могут способствовать лишь экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара или засуха (в таких условиях выработка электроэнергии на азиатских ГЭС сокращается и растет спрос на угольную генерацию). В частности, отмечает аналитик, ближе к лету покупатели в Индии приступают к традиционному пополнению запасов энергетического угля, что связано с предстоящим сезоном муссонных дождей. Но пока все предприятия, у кого высокая себестоимость производства, работают в убыток, указывает эксперт.

Для российских производителей энергетических углей, по его словам, ситуация усугубилась и переходом на инновационные вагоны, из-за чего вагонная составляющая в затратах на логистику сильно выросла. Со второго квартала экспортные перевозки угля из Кузбасса на восток в рамках соглашения с ОАО РЖД должны выполняться в инновационных полувагонах (75 тонн) вместо типовых (69 тонн). Но, отмечает господин Котов, для более дешевых энергетических углей рост затрат не был нивелирован ростом эффективности погрузки, как это случилось для более дорогих коксующихся марок.

Эксперт Института экономики и энергетики Александр Титов ожидает, что цены на уголь будут сохраняться на минимальных показателях в течение всего 2025 года.

Но угольщики уже работают в убыток, так что «просадки больше, чем на $7–10 за тонну, ожидать не стоит», добавляет он. Трендом ближайших месяцев будет активное сокращение добычи и предложения угля на рынке из-за низких цен и отрицательной рентабельности производства, говорит господин Титов. «В апреле уже были заявления от колумбийских компаний о сокращении добычи, у индонезийцев просел экспорт в том числе из-за желания правительства регулировать экспортные цены, есть проблемы в Мозамбике, несколько аварий на объектах в Австралии. Начнется снижение добычи в Китае. А это такие объемы, которые влияют на рынок очень сильно»,— перечисляет он.

Сокращение производства будет способствовать ослаблению избыточного предложения и нормализации цен на уголь, рассчитывает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. Так что, считает эксперт, цены не будут долго держаться вблизи экстремальных минимумов. При этом, отмечает господин Тайкетаев, несмотря на экспортные ограничения и давление санкций, российские угледобывающие компании пока показывают большую операционную устойчивость в условиях ценовых минимумов. По его словам, средняя себестоимость угледобычи у российских компаний на 25–30% ниже, чем у индонезийских, и примерно на 50–60% ниже, чем у австралийских, что дает определенное конкурентное преимущество. «Дополнительную поддержку российским угольщикам могут обеспечить решения логистических проблем с экспортом, снятие китайских пошлин, а также рост спроса на природный газ в Европе. Это может привести к сокращению его поставок в азиатские страны, что, в свою очередь, усилит спрос на уголь в регионе в качестве альтернативного источника энергии»,— полагает эксперт.

Полина Трифонова