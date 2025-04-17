Уголь фокусируется на востоке

Экспорт российского угля по итогам первого квартала незначительно превысил прошлогодний уровень, но оказался на 15% ниже показателя докризисного 2023 года. Поддержку отгрузкам оказывают поставки в Китай по ранее заключенным долгосрочным контрактам, но уже в апреле ожидается снижение экспорта в этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В марте Россия экспортировала 16 млн тонн угля, что на 2% меньше, чем годом ранее, и на 11,8% превысило результат февраля, подсчитал Центр ценовых индексов (ЦЦИ). По итогам первого квартала экспорт увеличился на 2% год к году, до 46,4 млн тонн. Однако к первому кварталу докризисного 2023 года отгрузки сократились на 15%.

Согласно ЦЦИ, морской экспорт угля в марте вырос только в восточном направлении за счет увеличения поставок в Китай из-за короткого транспортного плеча. Отгрузки в КНР выросли на 9% к февралю и на 5% год к году, до 8,6 млн тонн. Кроме того, отмечают аналитики, удается поддерживать стабильный объем поставок в Южною Корею — 1,3 млн тонн в марте. Весь экспорт угля из портов Дальнего Востока в прошлом месяце вырос на 24% к февралю и на 9% год к году, до 9,8 млн тонн. Прирост обеспечен портами Ванино (2,6 млн тонн, рост на 37% год к году), Вера (0,8 млн тонн, на 15%), Суходол (0,8 млн тонн, на 128%).

Но директор ЦЦИ Евгений Грачев указывает, что объемы экспорта в Китай в марте в основном отражают отгрузки по долгосрочным контрактам, заключенным при прежнем валютном курсе и ценах выше $80 за тонну для энергетического угля калорийностью 6000 ккал, которые наблюдались в начале года. В апреле эксперт уже ожидает снижения объемов. Хотя, по его словам, Китай останется основным рынком сбыта как по объемам, так и по готовности работать с углем российского происхождения в целом.

Отправки российского угля в Турцию в марте упали на 14% относительно февраля, до 1,3 млн тонн, за счет сокращения экспорта из портов Азово-Черноморского бассейна, отмечают в ЦЦИ. В ОТЭКО (управляет терминалом в Тамани) ранее оценивали объем погрузки угля по итогам первого квартала в 5 млн тонн. «Это максимум, который нам позволила сделать текущая ситуация в угольной отрасли»,— говорил в апреле ТАСС коммерческий директор по развитию навалочного бизнеса ОТЭКО Александр Гаганов. По подсчетам ЦЦИ, снижение экспортных цен и укрепление курса рубля снизили доходность экспорта к концу марта до минимальных $2–5 за тонну для энергетических углей высокой жирности (6000 ккал).

Падение доходности экспорта угля, считают в ЦЦИ, в первую очередь отражается на поставках в Индию. В марте отгрузки (без учета экспорта через трейдеров) упали до 1 млн тонн, наименьшего показателя как минимум с августа 2024 года. Пока окупаемость транспортных затрат, исходя из цен на базисе CFR India, маловероятна, поскольку Индия последние месяцы сокращает импорт энергетических марок, наращивая собственную добычу, указывают аналитики.

В ОАО РЖД сообщили, что отправка энергетического угля на экспорт в первом квартале выросла на 21,1%, до 33,3 млн тонн. В частности, на 25,1%, до 19,3 млн тонн, выросли отгрузки в восточном направлении. Отправки в южном направлении увеличились в два раза, до 4,9 млн тонн, в северо-западном — сократились на 5,9%, до 9,1 млн тонн.

Сложная ситуация на рынке негативно отражается и на экспортерах угля из других стран. Так, по данным ЦЦИ, Индонезия — крупнейший поставщик энергетического угля в мире — в марте сократила отгрузки до двухлетнего минимума, 38,3 млн тонн. Это на 2% меньше февраля и на 14% меньше, чем в марте 2024 года. Эксперт Института экономики и энергетики Александр Титов говорит, что если падение индонезийского экспорта будет устойчивым, то это может оказать определенную поддержку мировым ценам. Но Евгений Грачев краткосрочного эффекта для российских поставщиков не ожидает, указывая, что Индонезия, в отличие от России, экспортирует низкокалорийный уголь. Директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев видит потенциал для частичного замещения индонезийских поставок, отмечая рост спроса на уголь с высокими качественными характеристиками, к которым относится и российский.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина