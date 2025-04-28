Песков назвал неуместным поверхностный подход к решению конфликта на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что устранение первопричин конфликта на Украине — «очень сложная субстанция». Он подчеркнул, что в этом случае нельзя подходить к решению вопроса поверхностно. Безусловное достижение, по словам представителя Кремля,— выход России и США на траекторию мирного урегулирования.

«Урегулирование вокруг Украины и решение проблем первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы РФ, — это очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход, это требует очень серьезной и детализированной работы»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

23 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после начала контактов с Россией американские власти стали понимать ее позицию по ситуации на Украине. Кремль отмечал попытки Вашингтона разобраться в первопричинах конфликта в отличие от предыдущей администрации США, которая «отказывалась это делать».

Лусине Баласян