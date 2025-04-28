БРИКС не планирует создавать новые валюты

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра сообщил, что страны БРИКС не планируют создавать новые валюты для замещения существующих. Он уточнил, что объединение обсуждает только использование национальных валют во взаимных расчетах.

«Одной из платформ является ведение торговли в местных валютах, но нет проекта по замене или созданию новых валют, есть лишь интерес к транзакциям с более низкими издержками»,— сказал Мауро Виэйра (цитата по сайту БРИКС).

28 апреля в Рио-де-Жанейро начался саммит глав МИДов стран БРИКС. Господин Виэйра сказал, что ощутимые результаты этих встреч объединение представит уже под председательством Индии в 2026 году.

В 2023 году МИД России допустил создание в будущем единой валюты для стран БРИКС. Президент Владимир Путин в октябре 2024-го сообщил, что обсуждение этого вопроса преждевременно. В январе 2025 года Кремль уточнил, что страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты.