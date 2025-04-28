Башкирская компания установит 10 модульных лыжных баз в Нижегородской области

ООО ПК «Тройка Групп» из Башкортостана стало победителем закупки на установку 10 модульных лыжных баз в Нижегородской области. При начальной цене контракта в 147,9 млн руб. компания предложила выполнить работы за 90,3 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На участие в электронном аукционе, объявленном минспорта, поступило три заявки. ООО ПК «Тройка Групп» снизила стоимость контракта на 57,6 млн руб. Второй и третий участники, названия которых не указаны, предложили исполнить контракт за 91,1 млн руб. и 134,5 млн руб.

Стоимость каждой лыжной базы площадью 124,4 кв.м. оценивается в 9 млн руб. Поставить и установить их исполнитель должен в три этапа: до 2 июня — в Варнавинском, Воскресенском округах и Шахунье; до 3 июля — на Бору, в Кулебаках, в Павловском и Вачском округах; до 4 августа — в Сергачском, Вадском и Гагинском округах.

На каждой лыжной базе будет тренерская, женская и мужская раздевалки, теплая стоянка для снегохода, помещения для хранения и обработки лыж. Базы также оснастят пандусами для маломобильных групп.

Анастасия Титова