Нижегородца оштрафовали за сбор уличных гонщиков около стадиона

Канавинский райсуд привлек к административной ответственности гражданина, организовавшего незаконное массовое мероприятие около футбольного стадиона «Нижний Новгород». Об этом сообщили в пресс-службе суда 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Суд установил, что вечером 17 апреля гражданин организовал массовое пребывание большого количества людей в общественном месте, предварительно разместив в запрещенной соцсети информацию, «направленную на привлечение внимания неограниченного количества пользователей к указанному событию».

19 апреля полицейские выявили в соцсети ролик с трансляцией этого мероприятия «при участии артиста театра огня и скрипача в сопровождении громкой музыки, где А., используя звуковое оборудование, приветствовал собравшихся участников, отмечая их большое количество». Добавим, в указанную дату Telegram-канал «Нижний №1» опубликовал ролик с открытия сезона уличными гонщиками.

На нарушителя составили протокол по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Суд признал, что действия молодого человека повлекли нарушение общественного порядка и создали помехи движению пешеходов и транспорта. Его оштрафовали на 15 тыс. руб.

Галина Шамберина