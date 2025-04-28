Россия и Узбекистан признают коды маркировки лекарств друг друга

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») и CRPT Turon (оператор системы маркировки в Узбекистане) подписали документ, который подразумевает взаимное признание кодов маркировки лекарств между двумя странами. В ЦРПТ ожидают, что это упростит поставки.

Документ вступит в силу 1 мая 2025 года. Представители ЦРПТ и CRPT Turon подписали его на международной выставке «Иннопром», которая проходит в Ташкенте. Член совета директоров ЦРПТ Александр Демьянов пояснил, что этот шаг — продолжение соглашения, которое Россия и Узбекистан подписали в Ташкенте 9 сентября 2024 года.

«Это знаковое событие для развития сотрудничества между Россией и Узбекистаном в сфере здравоохранения»,— отметил генеральный директор CRPT Turon Анатолий Бачикалов. Признание кодов маркировки не только упростит логистику и поставки лекарственных средств, но и укрепит доверие к фармацевтическому рынку обеих стран, считает он.

Виктория Колганова