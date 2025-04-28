Беглов отчитался перед Путиным о развитии Санкт-Петербурга

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Господин Беглов отчитался об основных направлениях развития города.

В частности, он рассказал о развитии транспорта, промышленного производства, поддержке малого бизнеса, а также о подготовке региона к празднованию 80-летия Победы. К 9 Мая в Санкт-Петербурге обновят все памятники, а также выплатят участникам ВОВ по 205 тыс. руб.

Среди важных показателей Александр Беглов отметил вложение инвестиций в производство на сумму более триллиона рублей. По словам губернатора, рост промышленного производства в 2024 году составил 36,5%. Президент отметил, что это «очень хороший» показатель. Уровень безработицы в регионе составляет 1,5%.

Также господин Беглов рассказал о поддержке участников СВО. По его словам, в регионе предоставляется вся необходимая медицинская помощь не только раненым военным, но и тем, кто нуждается в плановом обследовании или лечении хронических заболеваний.

Екатерина Отрашкевич