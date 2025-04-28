Reuters: Британия подготовила документ об общих ценностях с ЕС

Великобритания в преддверии саммита с Евросоюзом подготовила проект документа об общих ценностях с объединением, среди которых — приверженность территориальной целостности Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ. Он оформлен как «геополитическая преамбула» к соглашению о стратегическом партнерстве Лондона и Брюсселя.

«Мы подтвердили нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ»,— говорится в тексте документа.

Также британская сторона упоминает о поддержании экономической стабильности и открытой торговли, совместной работе «над тем, как смягчить эффект колебаний мирового экономического порядка». В заявлении также говорится о приверженности Британии и ЕС целям Парижского соглашения.

19 мая пройдет саммит Великобритании, вышедшей из ЕС в 2020 году, и стран Евросоюза. Как писали СМИ, на мероприятии стороны могут объявить о заключении пакта об обороне и безопасности. Перед этим, по данным Reuters, Лондон распространил среди стран—членов ЕС документ об общих ценностях.

Лусине Баласян