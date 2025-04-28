СКР: в Курской области за время оккупации погиб 191 мирный житель

От действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за время оккупации приграничья погиб 191 мирный житель, сообщил глава отдела военно-следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) Сергей Сухоставец. Он добавил, что потерпевшими признаны еще около 50 тыс. человек.

«С 6 августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек»,— сказал Сергей Сухоставец на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил глава отдела СКР, в районах, которые семь месяцев находились под контролем ВСУ, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В их числе жилые дома, школы, транспортные средства.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».