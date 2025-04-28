В национальном центре «Россия» обсудят будущее глобальной экономики

В национальном центре «Россия» в Москве начался первый открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». На мероприятие прибыло более 100 представителей из 48 стран мира, каждый из них сможет представить свою гипотезу по устройству мировой экономики. Мероприятие продлится с 28 по 30 апреля.

«Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей»,— рассказал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на церемонии открытия.

Всего участники из более 100 стран мира представили почти 700 работ. Эссе написаны на 18 языках, в том числе на пушту, малагасийском, сербском и греческом. Самой интересной для авторов работ оказалась тема «Инвестиции в человека» (41%). Среди прочих указаны «Инвестиции в связанность» (24%), «Инвестиции в технологии» (22%) и «Инвестиции в среду» (13%). По каждой из предложенных тем будут проводиться экспертные питч-сессии.