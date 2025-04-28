Фигурантам дела о гибели людей во время экскурсии по Неглинке дали 5,5 и 8,5 года

Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры двум организаторам экскурсий в коллекторе реки Неглинки в Москве — бизнесмену Александру Киму и диггеру Никите Дубасу. Им назначили 5,5 и 8,5 года колонии общего режима соответственно. Фигурантов признали виновными в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент «Ъ».

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Осужденных арестовали в 2023 году. Суд установил, что 20 августа того года гид вел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки. В это время в столице начался мощный ливень. В результате погибли восемь человек, включая экскурсовода.

Никита Дубас частично признал вину. Александр Ким вину не признал. Его защита настаивала, что экс-глава «Спутника» только создал площадку для размещения объявлений об экскурсиях. Во время суда фигурант заявил, что его компания не является организатором экскурсий и не разрабатывает маршруты.

По делу также проходят Александр Лазовский, генеральный директор компании «Авангард», продававшей билеты, и владелец сайта Tripster Борис Плотица. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Прокуратура оценила смертельную экскурсию».

Никита Черненко