Власти Новороссийска утвердили список разрешенных мест для купания

Власти Новороссийска разрешили купание на восьми пляжах с 1 июня 2025 года, при этом еще 24 участка черноморского побережья и 27 пресных водоемов признаны опасными для купания. Соответствующий документ подписал вице-мэр Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В перечень территорий, доступных для отдыхающих, вошли: Центральный пляж с инфраструктурой для маломобильных граждан, «Суджукская коса», «Алексино», «Дюрсо», «Русское море», пляж «На мысе», а также пляжи в Широкой Балке и Южной Озереевке.

Купаться запрещено на окраине Суджукской косы, на участке от рекреационной зоны «Крмсталл» до «Лагуны», на берегу от рекреацинной зоны «Нептун» до «Кристалла», у базы-стоянки «Алексино», на побережье от села Мысхако до пляжа «Жемчужина» и т.д.. Также городские власти не рекомендуют купаться в местных водоемах — озерах, прудах и водохранилищах.

Купальный сезон в Новороссийске продлится с 1 июня до 15 сентября 2025 года. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о непригодности пляжей Анапы и Темрюкского района для купания. При этом она отметила, что качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах соответствует действующим санитарным нормам.

Лия Пацан