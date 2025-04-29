Дачники устали копаться

Ближе к майским каникулам, когда россияне в большинстве своем традиционно отправляются на дачу, спрос на саженцы и семена сократился. Причиной этому могло стать как повышение цен на такую продукцию, так и нестабильная погода в середине весны, когда граждане планируют работы на загородных участках. Возможно, повлиял и тот факт, что теперь потребители предпочитают меньше времени тратить на работы по благоустройству дач и переключаются на покупку уже готовых растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

С 1 марта по 20 апреля 2025 года средний чек на саженцы и семена, которые потребители покупают для своих дачных участков и огородов, в целом по России вырос на 17%, подсчитали аналитики проекта T-Data. При этом за этот период продажи семян снизились на 10%, саженцев — на 10%, добавляют в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). В целом продажи садовых товаров с 1 марта по 20 апреля снизились на 3% год к году.

На снижение спроса повлияли нестабильные погодные условия в середине весны, когда, как правило, планируются работы по благоустройству загородных участков, поясняет директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков. При этом, уточняет он, в феврале 2025 года, когда погода, напротив, была аномально теплой, был зафиксирован повышенный спрос на товары для дачи и сада — на 25–30% год к году. «Спад начался в первую же неделю марта и продолжается до сих пор»,— говорит господин Симаков.

Управляющий цветочного центра Panin Plants Владимир Панин отмечает, что снижение продаж семян может быть связано и с повышением цен на эти товары. В розничной торговле рост составил в среднем 20–30% год к году. При этом продажи рассады поддерживало аномальное потепление в январе—марте этого года. Однако в первую половину апреля, когда температура стремительно опустилась, покупательский спрос несколько снизился. По этой же причине спад продаж в Москве и Подмосковье будет наблюдаться и в ближайшие недели, если не установится стабильно теплая погода, не исключает господин Панин.

Несмотря на общее снижение спроса на товары для дачи и огорода, в онлайн-сегменте число покупок такой продукции с начала марта и к середине апреля 2025 года выросло на 13%, на те же 13% увеличился и средний чек — до 4,6 тыс. руб., отмечает Леонид Симаков. В Wildberries рост оборота подкатегории «Рассада и саженцы» составил 95% в денежном и 110% в натуральном выражении. В Ozon отметили рост других категорий товаров, также связанных с загородным отдыхом.

Скорей всего, на маркетплейсах растут продажи уже готовых растений, которые не требуют много времени для высаживания, не исключает Владимир Панин. Руководитель направления категории «Сад» сети «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) Оксана Блага подтверждает, что такое «городское садоводство» становится новым трендом и набирает обороты.

Повышение рыночного спроса на уже выращенную рассаду привлекло и предпринимателей. По данным исследования банка «Точка», в январе—марте 2025 года этот сегмент показал самый высокий прирост оборота — на 45% год к году. Аналитики банка связывают это и с повышением спроса на российский посадочный материал в связи с продлением ограничений на ввоз семян ряда сельхозкультур из некоторых стран. Тенденцию к покупке уже готового к выращиванию продукта показывают и подсчеты оператора фискальных данных «Такском». С 1 марта по 24 апреля 2025 года спрос на готовые растения вырос на 10,5%, при этом средняя цена снизилась на 8,3%, до 148,6 руб.

Алина Мигачёва