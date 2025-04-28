Уфимский волейбольный клуб «Динамо-Урал» переедет в Дворец борьбы

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» будет проводить игры в зале местного Дворца борьбы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам господина Хабирова, залы недавно открытых Дворца борьбы и Центра фехтования должны использоваться более активно. «Каждый вложенный рубль, который мы вложили в эти объекты, должен отдавать отдачу», — заявил глава республики на совещании правительства.

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» был образован в 1992 году под названием «Нефтяник Башкирии», позже назывался «Нефтяник Башкортостан» и «Урал». В 2024 году учредителем клуба стало физкультурно-оздоровительное общество «Динамо», а команда стала выступать под новым названием. Игры проводит на стадионе «Динамо».

«Динамо-Урал» выступает в мужской Суперлиге. В сезоне 2024/2025 клуб занял седьмое место в предварительном раунде турнира и дошел до 1/4 финала турнира. В Кубке России в плей-офф команда выйти не смогла.

Строительство Дворца борьбы велось с начала 2022-го до конца лета 2024 года. Стоимость объекта превысила 6,5 млрд руб.

Идэль Гумеров