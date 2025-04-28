Черно-белые начинают и отыгрывают

В полуфинале play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги стартовала вторая серия. «Трактор» на своей площадке обыграл московское «Динамо» — 4:3. По ходу матча челябинцы уступали — 0:2 — и выдали уже далеко не первый камбэк в текущем Кубке Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кравцов (в черно-белой форме) и другие нападающие «Трактора» сумели перевернуть ход неудачно складывавшегося матча с «Динамо»

Фото: Павел Табарчук / КХЛ Виталий Кравцов (в черно-белой форме) и другие нападающие «Трактора» сумели перевернуть ход неудачно складывавшегося матча с «Динамо»

Фото: Павел Табарчук / КХЛ

Пути «Трактора» и московского «Динамо» пересеклись в play-off второй год подряд. Только в прошлом сезоне они встретились на более низкой, четвертьфинальной стадии, и тогда в четырех матчах верх взяли челябинцы, хотя все игры получились упорными.

При этом сейчас обе команды, пожалуй, стали еще сильнее, а потому их нынешнее противостояние обещало вылиться в нечто очень яркое и абсолютно непредсказуемое.

Тем более что и те и другие уже показали, что способны выпутываться из самых сложных передряг. «Трактор» так просто поставил камбэки на поток, а «Динамо» вытянуло предыдущую серию с «Ак Барсом» после двух домашних поражений.

Ключевым фактором называлась игра вратарей, и здесь многие эксперты отдавали предпочтение динамовской бригаде во главе с Владиславом Подъяпольским, тогда как к челябинцу Заку Фукале было много вопросов. Действительно, некогда главная опора «Трактора» неожиданно просел по проценту отраженных бросков и по коэффициенту надежности в Кубке Гагарина-2025. Но еще в этой серии наметилась отдельная микродуэль лучших бомбардиров черно-белых и бело-голубых — Максима Шабанова и Максима Комтуа. Впрочем, первый матч команды начали максимально осторожно, и даже голкиперам почти не доводилось участвовать в происходящем на площадке.

Хозяева действовали все-таки поактивнее, а забили гости едва ли не в первой позиционной атаке, которая случилась уже ближе к перерыву. Москвичи вроде бы завозились у борта, но Джордан Уил выбрался на чистый лед и отдал передачу под дальний бросок защитнику Артему Сергееву. Затем Павел Кудрявцев выиграл подбор и вернул шайбу Уилу, а тот метнул ее в домик между щитками Фукале. Челябинцы еще больше активизировались, однако за оставшиеся шесть с половиной минут первого периода так и не нашли подходов к воротам Подъяпольского.

Чувствовалось, что недельная пауза, образовавшаяся после серии с минским «Динамо», несколько выбила «Трактор» из колеи.

С другой стороны, подопечные канадского специалиста Бенуа Гру оказались в штатной ситуации — уж сколько раз им приходилось отыгрываться. Более того, в дебюте второй двадцатиминутки они увеличили динамовскую фору до двух голов, и опять их огорчил Уил, оформивший дубль. Причем эта шайба точно была на совести Фукале, не среагировавшего на бросок с острого угла. Правда, потом он спас «Трактор», отразив два стихийно возникших буллита, когда на него выкатывались Артем Ильенко и Дилан Сикьюра. Эти сейвы позволили хозяевам сохранить шансы на благоприятный исход, и на 38-й минуте Семен Дер-Аргучинцев с паса Шабанова сократил разницу. Голевой комбинации еще предшествовал жесткий силовой прием против Седрика Пакетта на грани фола, но судьи не зафиксировали нарушения. А Дер-Аргучинцев вскоре чуть не сравнял счет, угодив в перекладину. Вот это был уже привычный «Трактор».

В третьем периоде уральцы все же совершили очередной камбэк. Нападающий Александр Кадейкин поменялся местами с защитником Логаном Дэем и точно зарядил от синей линии, воспользовавшись тем, что вратарю закрыли обзор крупногабаритные Чарльз Робинсон и Никита Коростелев. Не прошло двух минут, и Робинсон перехитрил Подъяпольского, забив из-за ворот рикошетом от спины голкипера. Защитник Даниил Пыленков мощным щелчком восстановил равенство в большинстве, но хозяева снова вырвались вперед, когда Подъяпольский вроде бы разглядел бросок Василия Глотова в гуще игроков на пятаке и тем не менее шайба залетела от его плеча в сетку. Динамовцы устроили затяжной штурм в формате «шесть на пять», а после обоюдного удаления имели преимущество и «пять на четыре», однако пробить Фукале им больше не удалось. «Трактор» победил — 4:3 — и повел в серии — 1:0.

Александр Ильин