Житель Иглинского района осужден на 12 лет за избиение и кражу

Житель Иглинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, краже и причинении значительного ущерба гражданину (ч. 4 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 40 тыс. руб.

Установлено, что в начале октября 2024 года в селе Балтика во время застолья подсудимый ударил по голове своего знакомого. Потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

После этого осужденный похитил из дома потерпевшего телевизор, вытяжку и цифровую приставку общей стоимостью более 31 тыс. руб., а также угнал его автомобиль. Позже инспекторы ДПС нашли его спящим в салоне угнанного автомобиля

Майя Иванова