Группа Ay Yola возмутилась использованием песни Homay в контенте «Башспирта»

Как стало известно «Ъ-Уфа», группа Ay Yola высказала претензию АО «Башспирт» по поводу использования песни Homay. Речь идет о reels, в котором используется часть песни на фоне логотипа алкогольной компании и бутылок водки.

Участник Ay Yola Руслан Шайхитдинов (DJ Sever) сообщил «Ъ-Уфа», что до выхода reels «Башспирт» предлагал использовать песню в телевизионной рекламе, но группа отказалась.

После замечания коллектива спорный reels был удален.

В «Башспирте» сообщили, что письменных претензий по поводу спорного ролика не получали.

Этногруппа Ay Yola создана в январе этого года. Известность группе принесли композиции Batyr и Homay, посвященные башкирскому эпосу «Урал-батыр» и получившие популярность благодаря роликам в соцсетях. Homay вошла в топ-10 музыкальных треков в России, в топ-5 в Узбекистане и Азербайджане, в Казахстане песня поднялась на первое место. В апреле композиция заняла седьмое место в чарте платформы Shazam.

Булат Баширов