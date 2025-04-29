Панк без огонька

Классик английского панк-рока Билли Айдол решил встретить собственное 70-летие новым альбомом, вышедшим после перерыва в десять лет с лишним. Игорь Гаврилов о том, почему этот камбэк не похож на триумфальный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на старания Билли Айдола тряхнуть стариной, среди материала нового альбома много явно проходного

Фото: John Salangsang / Invision / AP Несмотря на старания Билли Айдола тряхнуть стариной, среди материала нового альбома много явно проходного

Фото: John Salangsang / Invision / AP

Билли Айдол начинал карьеру во второй половине 1970-х в группе Generation X, которая идеально вписалась в первую волну британского панка. Музыканты Generation X не были повернуты на политике, как The Clash, не занимались самоуничтожением, как Sex Pistols, и не провоцировали публику рискованными шоу, как Джи Джи Эллин. Занявшись сольной карьерой, лидер Generation X примерил на себя по очереди все музыкальные моды 1980–1990-х — синти-поп, рокабилли, New Wave, глэм-метал, электронику. Он создал обойму хитов на все времена, которая и кормит его до сих пор. А уже в новом столетии, в 2020-е, выпустил два вполне впечатляющих EP: идеально сбалансированный «The Roadside» (2021) и постковидный «The Cage» (2022).

Короткий релиз из четырех песен оказался для панка, не желающего уходить на пенсию, идеальным форматом. Но Билли Айдол решил, что нужно вернуться к записи альбомов. Он объяснял это тем, что на продвижение каждого EP все равно пришлось тратить много сил и времени, так почему бы не потратить их на полноценный альбом. Но если для EP он мог отобрать лучшие треки, которые быстро и с удовольствием проглатывались публикой, то в новом альбоме «Dream Into It» обнаружились совершенно проходные вещи. Авторской хватки Билли Айдола не хватило даже на скромные девять треков нового альбома.

Открывающая альбом песня «Dream Into It» полна безоблачного оптимизма, что не очень характерно для Айдола, чьи лучшие альбомы открывались убийственными треками с оглушительными гитарными риффами. Альбом «Dream Into It» был задуман как автобиография, история «о превращении ребенка в короля», а его начало — это размышления о том, правильно ли автор прожил жизнь. Билли Айдол решил рассказать в альбоме о своем переезде в США, об обрушившейся на него славе, о пристрастии к наркотикам и избавлении от зависимостей. А в самом начале он просто говорит: «Пластинки крутятся, как саундтрек к моим грехам».

Песня «77» записана в дуэте с Аврил Лавинь. Эта канадская певица в начале 2000-х была олицетворением тинейджерского поп-панка, и это точно не тот стиль, с которым старые фанаты Билли Айдола хотели бы его ассоциировать. Ничем, кроме маркетинга, появление такой песни (а она еще и вышла синглом) объяснить невозможно.

На альбоме «Dream Into It» присутствуют еще два женских голоса. С подругой по боевым семидесятым Джоан Джетт Билли Айдол записал довольно пресный трек «Wildside». А вот дуэт с Элисон Моссхарт получился интереснее. Элисон Моссхарт в юности тоже исполняла поп-панк, но даже ее первая группа Discount звучала интереснее, чем Аврил Лавинь и вся плеяда панков на скейтах. А группы The Kills и Dead Weather, в которых она по-настоящему расцвела, представляют собой передний край музыки 2000-х, то есть все то, что Билли Айдол пропустил, когда законсервировался в образе вечного панка в косухе на голый торс. Поэтому если в «77» неловко за Билли Айдола, который все же достоин более изобретательного песенного материала, то в «John Wayne» неловко за Элисон Моссхарт, которая обычно выбирает более соответствующих актуальному моменту партнеров. «John Wayne» — стереотипная поп-хард-баллада, и все же это самая запоминающаяся песня альбома.

У вокалисток яркие биографии, но не в меньшей степени заслуживают внимания музыканты, которые обеспечивают голосам инструментальный тыл. За барабаны сел Джош Фриз, сессионщик с огромным стажем, который заменил покойного Тейлора Хокинса в Foo Fighters. На бас-гитаре играет Крис Чейни, после распада Jane`s Addiction обосновавшийся в составе AC/DC. Гитарные партии записал бессменный партнер Билли Айдола Стив Стивенс. И обошелся без присущей ему на классических записях Айдола изобретательной ярости, сыграл спустя рукава. Вообще, будучи давно причисленным к гитарной элите, Стив Стивенс в последние годы часто позволяет себе «не блистать». Как, например, на недавних записях Оззи Осборна и Билли Моррисона.

Новый альбом Билли Айдола — это те самые «американские горки одиночки» из текста заглавной песни. На каждую песню вроде «John Wayne» или «I`m Your Hero» приходится пара вещей, которые ничего нового к легенде Билли Айдола не прибавляют. В 2023 году Билли Айдол согрел панковские души, съездив в тур с кавер-группой Generation Sex, которую собрал вместе с музыкантами Sex Pistols. Многие ожидали продолжения, однако вместо этого он записал автобиографический альбом в невнятном стиле, без новаторства и былой удали. Тем не менее в этом году его номинировали на введение в Зал славы рок-н-ролла. По сумме заслуг он эту честь, несомненно, заслужил, и, хотя в шорт-лист номинантов Айдол так и не вошел, даже и в этом смысле он оказался в хорошей компании: не менее именитые номинанты — Oasis и Joy Division — до финала тоже не дошли.

Игорь Гаврилов