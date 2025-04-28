СКР в Забайкалье возбудил три уголовных дела из-за пожаров

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю, речь идет о пожарах, затронувших село Красный Чикой, поселок Новопавловка, а также дачный поселок «Огонек». Возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по фактам распространения лесных пожаров в трех районах Забайкальского края.

«В результате распространения огня загорелись жилые дома, дачные домики, а также произошло возгорание хранилища горюче-смазочных материалов»,— отмечается в сообщении ведомства.

Следователи намерены установить причины возгорания и степень причиненного вреда, проверяют «возможную недоработку должностных лиц органов власти». Свою проверку «соблюдения требований пожарной безопасности и исполнения законодательства о предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» организовала и краевая прокуратура.

О ландшафтных пожарах на юге Сибири — в материале «Ъ-Сибирь» «Ночь в огнях».

Влад Никифоров, Иркутск