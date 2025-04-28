Жителя Новосибирской области заподозрили в сокрытии информации о террористе

В Новосибирской области возбудили новое уголовное дело в отношении жителя Бердска, который не сообщил силовикам о своем знакомом, участвующем в террористической деятельности. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, злоумышленник через запрещенную в РФ социальную сеть поддерживал общение с бывшим земляком, который придерживается националистических убеждений и в настоящее время является руководителем структурного подразделения «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в РФ). «Подозреваемый получал от него сообщения и видеозаписи с информацией об организации и участии националиста в деятельности незаконного вооруженного формирования против безопасности РФ, о чем бердчанин следствию не сообщил»,— сообщили в УФСБ.

Это второе уголовное дело на жителя Бердска, который был задержан спецслужбами в ноябре 2024 года по подозрению в оправдании терроризма. В мессенджере Telegram он разместил комментарий в поддержку нападения украинского военизированного формирования на пограничников в Белгородской области и расстрела автомобиля офицера органов безопасности.

Илья Николаев