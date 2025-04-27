ЦАХАЛ атаковал склад с высокоточными ракетами в Бейруте

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по Бейруту и уничтожении «инфраструктуры, где хранились высокоточные ракеты» «Хезболлы». По словам представителя армии в официальном Telegram-канале ведомства, хранение ракет на этой территории нарушает договоренности между Израилем и Ливаном.

Сообщается, что «Хезболла» хранила ракеты в южном жилом районе Дахия, где проживает мирное население. «Это еще один пример циничного использования ливанских граждан в качестве живого щита террористической организацией "Хезболла"»,– говорится в сообщении.

Перед применением оружия ЦАХАЛ объявил эвакуацию в районе, чтобы предупредить граждан об ударе.

28 марта 2024 года израильские беспилотники впервые с ноября нанесли удары по Бейруту, атаковав жилой дом в районе Хадас на юге города, напротив школы. По данным ЦАХАЛ, рейд стал ответом на запуск двух ракет по северным поселениям Израиля.