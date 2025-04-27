Лавров о встрече Путина и Трампа: президенты сами определяют свой график

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп сами определяют свой график. При этом он добавил, что российская сторона всегда открыта к контактам с людьми, которые готовы к диалогу.

«Президенты сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент Трамп сказал, что он планирует приехать где-то в середине мая и что после этого он предложит несколько дней. Больше ничего добавить не могу»,— сказал Сергей Лавров на вопрос CBS News о сроках возможной встречи президентов России и США.

Глава МИД России добавил, что политика и Москвы, и Вашингтона основана на преследовании национальных интересов. Он сказал, что диалог нужен, чтобы противоречия в позициях двух стран не переросли в конфронтацию. По его словам, контакты также нужны для воплощения совместных проектов, когда интересы двух стран совпадают.

В феврале делегации России и США договорились в том числе работать над организацией личной встречи двух президентов. Дональд Трамп 24 апреля заявил, что вряд ли встретится с президентом России в Саудовской Аравии с 13 по 16 мая, но не исключил личных контактов сразу после этой поездки.