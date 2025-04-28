На устройство пункта весового контроля около Йошкар-Олы выделили 177,8 млн рублей

В Республике Марий Эл на устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге Йошкар-Ола — Уржум (км 46+360) выделили 177,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы включают капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,5 км с расчетной скоростью 120 км/ч. Основные работы предусматривают установку дорожных знаков, нанесение временной разметки, монтаж железобетонных блоков парапетного типа, а также устройство нового покрытия из асфальтобетона.

Также планируется провести монтаж оборудования, включая лазерные сканеры для измерения габаритов автомобилей, модули определения числа колес, индуктивные петли и систему распознавания государственных регистрационных знаков. Также будут установлены шкафы управления, информационные табло и видеокамеры для контроля движения.

Пусконаладочные работы системы включат настройку программного обеспечения, калибровку оборудования и проведение испытаний. Средства выделят из республиканского бюджета. Заказчиком выступает ГКУ «Марийскавтодор».

Влас Северин