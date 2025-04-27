Лавров прилетел в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию. Об этом сообщает корреспондент «Ъ». В Рио-де-Жанейро он примет участие в заседании глав МИДов БРИКС, а также проведет серию двусторонних переговоров.

Тема заседания министров иностранных дел в этом году звучит как «Роль Глобального Юга в укреплении многосторонности». Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения и обсудят подготовку к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдет в Бразилии 6–7 июля.

В 2025 году Бразилия председательствует в БРИКС с 1 января. Саммит БРИКС пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. В предыдущий раз Бразилия председательствовала в БРИКС и организовывала саммит в 2019 году. Секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Паис Сабойя говорил, что в 2025 году страна намерена поднять вопросы регулирования искусственного интеллекта, использования национальных валют в торговле, борьбы с бедностью и изменением климата.

Анастасия Домбицкая