«Салават Юлаев» обыграл в Ярославле «Локомотив» и повел в серии

Первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» закончился со счетом 1:3 в пользу команды из Башкирии. Игра проходила на льду ярославской «Арены 2000».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

Счет в матче был открыт на второй минуте, с передач вратаря Семена Вязового и нападающего Александра Жаровского отличился уфимский форвард Данил Алалыкин.

Во втором периоде преимущество было у «Локомотива» (11:1 по броскам в створ в пользу ярославцев), что вылилось в гол защитника Рушана Рафикова в большинстве на пятой минуте. Голевой пас — у нападающего Байрона Фрэза.

На 14-ой минуте третьего периода защитник гостей Михаил Науменков вновь вывел уфимцев вперед, забив с передач Ремпала и Алалыкина.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин взял тридцатисекундный тайм-аут и заменил вратаря на шестого полевого игрока, но успеха это не принесло. За 21 секунду до конца игры пустые ворота хозяева поразил форвард Александр Хмелевский (ассистент — Вязовой).

Следующую игру команды проведут в Ярославле 29 апреля.

Идэль Гумеров