Сегодня отмечает юбилей серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости Виктория Синицина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ее поздравляет серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду, хореограф Илья Авербух:

— Дорогая Вика! Рад поздравить тебя — эталон женской красоты, интеллигентности и эстетики на льду и в жизни — с днем рождения. Я имел счастье наблюдать, как ты расцветала и покоряла лед и зрителей, с момента твоего первого участия почти ребенком в моем новогоднем шоу «Пока часы 12 бьют». Но уже тогда ты была великолепна в главной роли! Как один из первых твоих тренеров я очень рад, что ты нашла свое счастье и своего идеального партнера — Никиту Кацалапова. Вы прекрасны и блестяще дополняете друг друга. Совместно вы подарили стране и миру фигурного катания много интересных программ, выиграли чемпионаты мира и Европы, блистали на Олимпиаде. Главное, вы продолжаете развиваться, продолжаете искать себя! Я желаю тебе новых побед, нахождения себя и в других профессиях, и пусть ваша с Никитой семья пополнится и украсится замечательными детьми.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»