Рынок «наелся» дубайским шоколадом

Магия дубайского шоколада почти развеялась. Маркетологи и шоколатье ожидают, что в ближайшие месяцы одержимость десертом совсем исчезнет. Сладость за пару лет своей популярности побывала в начинках различных блюд — от пирожных до пасхальных куличей и даже опустошила мировой рынок фисташек. Кондитеры и производители рассказали “Ъ FM”, что за последний месяц спрос на лакомство заметно снизился. А постоянными покупателями заветных плиток становятся единицы. Сохранил ли дубайский шоколад свою премиальность? Разбиралась Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flowwow.com Фото: flowwow.com

Известность обрушилась на производителя дубайского шоколада — бренд Fix — в 2023-м за сутки. Оригинальным вирусным видео называют ролик в стиле АСМР: на нем девушка за рулем автомобиля поедает десерт, разламывая его на кусочки с характерным хрустом. После тренд подхватили инфлюенсеры. Свои копии дубайского десерта делали такие компании, как швейцарская Lindt, а некоторые супермаркеты даже вводили ограничения на покупку шоколада, не более двух плиток в одни руки. Дизайнеры одежды создавали зелено-коричневые капсулы в стиле десерта, салоны красоты ввели термин «дубайский маникюр», то есть тоже в похожих оттенках. Вирусные видео актуальны в течение нескольких месяцев, заметил креативный директор и управляющий партнер креативного агентства «Соль» Дмитрий Чигирин. Затем, по его словам, интерес к продукту надо поддерживать: «Вспомните примеры спиннеров, Pokemon Go, чатов Secret и Clubhouse. Это истории бурных взлетов и внезапных затуханий среди многих других. Хайпом же нужно управлять, знать, в какую сторону будет развиваться бренд через год, два.

Сейчас дубайский шоколад с точки зрения рынка занимает ничтожно малую долю. Если появится бренд, сильный маркетинг, тогда можно будет говорить о каком-то объеме рынка и движении вперед».

На пике популярности на маркетплейсах средняя стоимость плитки шоколада весом 200 гр. в среднем составляла 5 тыс. руб. и могла доходить до 10 тыс. руб. Такой ажиотаж был вызван уникальностью ингредиентов, объяснила основательница SF Consulting, бренд-шеф-кондитер ресторанов Historia, Lumicino и Sartoria Фатима Салех: «На Wildberries продают тесто катаифи, фисташковую пасту. Взлетел ценник на продукты. Все хотят повторить рецепт. Безусловно, когда есть дефицит, ограниченное количество, то это иногда создает искусственный спрос. Если говорить о дубайском шоколаде, думаю, нас еще ждут отголоски его популярности. Этот бизнес уже есть, он будет все равно присутствовать. В арабских странах этот десерт в принципе войдет в норму, просто общая истерия закончится, потому что все уже его попробовали».

Сейчас маркетплейсы предлагают десерт со скидкой в 70%. В преддверии Пасхи кондитеры пекли куличи с дубайским шоколадом, столичные заведения добавляли начинку в блины и другие блюда. Такой массовый тренд указывает на то, что потребители скоро перестанут считать его премиальным продуктом, уверена основательница и генеральный директор компании La Princesse Choco Алла Комиссарова: «Если бы борщ в шоколад прослоили, то, наверное, это было бы интересно. А так мы с вами с детства что-то едим с вафельной крошкой, перцем, розмарином и базиликом. В общем, ничего особенного в фисташковой хрустящей начинке я как шоколатье не вижу. Весь ажиотаж — вокруг этой зеленой прослойки. Все хотят видеть ее и в чизкейке, и десерт в бокале у нас такой был. Приходят семьи, в которых дети уговорили родителей купить и попробовать этот десерт.

Интерес к нему уже уходит, я думаю, что куличи стали последней историей, когда пытались это все пристроить в рецепт».

Успех плитки шоколада привел к глобальному дефициту фисташек и резкому росту цен на них. За год цена за полкило орешков взлетела с $7,5 до $10,5. Между тем российские активисты потребовали проверить дешевый «дубайский шоколад» на соответствие стандартам. Общественники подозревают, что в плитках, помимо фисташкового крема и хрустящего теста катаифи, могут быть токсины плесени, канцерогены и другие вещества, опасные для здоровья.

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Анна Кулецкая