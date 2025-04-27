Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 20 млн рублей

За сутки жители республики потеряли более 20 млн руб. из-за мошенничества, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. В дежурные части отделов полиции поступило 38 заявлений о подобных преступлениях.

В Уфе 64-летний мужчина обратился в полицию после того, как неизвестный, представившись сотрудником «Росфинмониторинга», сообщил о попытке перевода его средств за границу. Позже другой мошенник, выдавая себя за следователя, запросил данные о финансах. Под давлением угроз мужчина перевел более 5,5 млн руб.

В другой части Уфы 69-летняя пенсионерка стала жертвой людей, выдававших себя за бывшего руководителя и сотрудника ФСБ. Злоумышленники сообщили, что директор предприятия продал архивные данные сотрудников, включая ее сведения. Следуя указаниям, женщина сняла со счета более 4 млн руб. и передала около 3 млн курьеру. Позже ей сообщили, что на ее имя оформлен кредит под залог квартиры на 5 млн руб., и потребовали его погасить. Брат пенсионерки, узнав о ситуации, помог ей прекратить общение с мошенниками.

Олег Вахитов