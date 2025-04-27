Бывшему пилоту подтвердили шестилетнюю посадку

Как стало известно “Ъ”, кассационный суд подтвердил приговор бывшему пилоту «Аэрофлота» Денису Евдокимову, по вине которого в 2019 году при посадке SSJ 100 в Шереметьево в загоревшемся при ударе о взлетно-посадочную полосу лайнере погиб 41 человек. Отбывающий шестилетний срок в колонии-поселении летчик, оказавшийся бывшим сотрудником ФСБ и ветераном боевых действий, требовал отмены приговора, а его защита настаивает, что причиной трагедии стали конструктивные недостатки самолета. Отметим, что юристы потерпевших —родственников погибших — ведут судебную тяжбу в Париже с иностранными компаниями—производителями оборудования SSJ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Евдокимов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Денис Евдокимов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове, на котором рассматривалась жалоба Дениса Евдокимова на приговор Химкинского суда и апелляционное постановление Мособлсуда, заняло немногим более часа. Сам бывший пилот участвовал в нем посредством видео-конференц-связи из колонии-поселения №2 в Зеленограде, где он отбывает назначенный судом шестилетний срок. Осужден экс-пилот, напомним, был по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Со своими защитниками он просил приговор отменить, а материалы вернуть прокурору или направить на новое судебное рассмотрение — или в крайнем случае смягчить назначенное ему наказание.

В частности, бывший летчик считал, что в основу приговора положены недопустимые доказательства, но суд не устранил имевшиеся противоречия, а придал им обвинительный уклон, не приняв доводов защиты и тем грубо нарушив его «конституционное право на судебную защиту».

Адвокаты экс-пилота, в частности, отметили, что указанные судом документы, регламентирующие действия пилота при посадке с отключенным автопилотом в режиме Direct Mode, не содержат ничего, «за исключением общих фраз о необходимости владения техникой пилотирования, принятия мер по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей, выполнения полета в соответствии с требованиями Руководства по производству полетов». При этом, подчеркивают защитники, сами процедуры этого руководства являются «лишь рекомендацией для эксплуатанта». Кроме того, по их словам, в деле нет исследования «причинно-следственной связи между исправностью и неисправностью воздушного судна и действиями пилота», а технеисправность, в том числе и конструкция шасси, которая должна исключать возникновение пожара при грубой посадке, вообще не была проверена.

Также защита указывала, что дававшие заключение эксперты на SSJ 100 летали только пассажирами, не были знакомы с его конструкцией и на неисправность не проверяли.

Кроме того, в своих исследованиях они опирались, по данным адвокатов, только на «промежуточные и неокончательные сведения предварительного отчета МАК», полученные сразу после катастрофы. Между тем окончательный отчет появился спустя несколько дней после заседания кассационной инстанции.

В суде помимо прочего упоминалось, что осужденный является ветераном боевых действий, а также «имеет большой опыт летной работы, в том числе в составе Федеральной службы безопасности РФ, его характеристики безупречны, нареканий относительно его навыков, дисциплины и отношения к выполнению обязанностей никогда не возникало». Однако эти обстоятельства, отметила защита, судами при вынесении приговора и рассмотрении апелляционной жалобы в качестве смягчающих учтены не были.

Адвокаты также подчеркивали, в том числе со ссылкой на выживших членов экипажа, что огонь вспыхнул на борту, когда он был уже на земле, и гибель людей от отравления продуктами горения и термических ожогов не связана с действиями Дениса Евдокимова.

Коллеги считали, что его надо было судить лишь по части 1 вмененной ему статьи, срок давности по которой давно истек. На такой переквалификации в кассации настаивали также представители потерпевших. «Мы еще с первого процесса в Химкинском горсуде говорили об отсутствии причинно-следственной связи между действиями пилота и возгоранием топливных баков, приведшим к гибели людей»,— сказала “Ъ” представлявшая интересы потерпевших адвокат Людмила Айвар.

Она напомнила, что давно инициировано судебное разбирательство в Париже с иностранными компаниями—производителями основных систем SSJ, которые якобы не соответствовали установленным стандартам летной пригодности. Ответчиками по искам являются семь фирм (а кроме них «Аэрофлот»). Процесс на данный момент приостановлен, так как суд отказался принять ряд документов, не заверенных в соответствии с французским законодательством судебными переводчиками, но вскоре будет возобновлен.

Как сообщил “Ъ” адвокат Михаил Загайнов, представляющий совместно с коллегами интересы 15 семей, потерявших близких в результате авиакатастрофы, истцы внимательно следят за процессом Дениса Евдокимова.

Однако, по его словам, приговор, вынесенный российским судом, не окажет влияния на ход рассмотрения дела во французской юрисдикции. Юрист Давид Кухалашвили, коллега господина Загайнова, отметил, что признание командира экипажа виновным в рамках российского уголовного дела само по себе не исключает наличия технических неисправностей воздушного судна. Более того, это не освобождает ответчиков по делу от ответственности за возможные производственные дефекты оборудования, которые могли способствовать развитию аварийной ситуации.

Как бы то ни было, кассационную инстанцию в Саратове аргументы Дениса Евдокимова, его защиты и адвокатов потерпевших не убедили, и решения нижестоящих судов были оставлены в силе. Комментарии относительно процесса адвокаты Дениса Евдокимова пообещали предоставить “Ъ” позже.

Сергей Сергеев