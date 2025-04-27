«Белгородский молочный комбинат» нарастил выручку в 2024 году до 10 млрд рублей

АО «Белгородский молочный комбинат» (БМК, входит во франузскую ГК «Лакталис») по итогам 2024 года увеличил выручку на 25%, с 8,3 млрд до 10 млрд руб. Это следует из данных Rusprofile. При этом предприятие закончило год с чистым убытком в 20 тыс. руб. (в 2023-м чистая прибыль составляла 521 млн руб.).

Себестоимость продаж компании выросла с 7,4 млрд до 10,1 млрд руб. Прибыль от продаж, напротив, сократилась с 644 млн до 75 млн руб.

Дебиторская задолженность комбината незначительно выросла — 2 млрд до 2,1 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличились на 35%, с 520 млн до 709 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «БМК» зарегистрировано в Белгороде в 1993 году для производства питьевого молока и питьевых сливок. Уставный капитал — 67,1 млн руб. Управляющей организацией является АО «Лакталис Восток» (учредители не раскрываются, до 2022 года обществом владели французские «Группа Лакталис» и «БСА»).

Егор Якимов