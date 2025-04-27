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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье поджигателей намерены выявлять с помощью фотоловушек

Глава Забайкальского края Александр Осипов выступил с инициативой «сделать более эффективной работу постов и патрулей», выявляющих поджигателей. Для этого, в частности, планируется установить фотоловушки для круглосуточной фиксации нарушений.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Каждый факт нарушения противопожарного режима получит соответствующую оценку. Каждый поджигатель должен быть оштрафован и за ним организован дальнейший контроль»,— цитирует Александра Осипова пресс-служба правительства края.

Региональное минприроды также предлагает ограничить тех, кто был пойман на поджогах, «в доступе к государственным программам, таким как оформление Дальневосточного гектара или продлении охотничьей лицензии».

По состоянию на сегодня, 27 апреля, в Забайкалье, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», действуют 37 пожаров на площади 297,8 тыс. га. При этом на долю всех остальных регионов России приходится 11 пожаров площадью 1,5 тыс. га. В Забайкалье действуют особый противопожарный режим и федеральный режим ЧС.

Влад Никифоров, Иркутск

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