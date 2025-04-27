Изваяние святых—участников восстания 1918-го установили у Благовещенского собора

Скульптурную композицию воткинских священномучеников Николая и Варвары Чернышевых, расстрелянных после Ижевско-Воткинского восстания, установили около восстановленного Благовещенского собора, сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 27 апреля митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин провел службу в храме и освятил скульптуру.

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Над изваянием работали архитекторы и скульпторы Студии военных художников имени Митрофана Грекова при Минобороны. Инициатором создания и установки скульптуры стала Русская православная церковь, проект финансировали Воткинский завод и его гендиректор Игорь Чурбанов, благотворители, воткинцы и жители других районов.

По историческим данным местной епархии, Николай Чернышев и его дочь Варвара поддержали Ижевско-Воткинское восстание в августе 1918-го: протоиерей оказывал финансовую помощь восставшим и напутствовал раненых, дочь — трудилась сестрой милосердия. Антибольшевистский мятеж был подавлен. В ноябре 1918-го начались «чистки» среди церковников, выступавших против Советской власти.

Николая и Варвару Чернышевых арестовали в декабре 1918-го в том числе за «участие в сборе на нужды Народной армии», расстреляли — в январе 1919-го. Тела священнослужителя и его дочери отыскали в апреле 1919-го, после занятия Воткинска Белой армией — войсками Александра Колчака. Похоронены у стен Преображенской церкви.

Напомним, 18 мая 2025-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Удмуртию во время великого освящения восстановленного Благовещенского собора в Воткинске.

В январе 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что в Благовещенском соборе прошло первое Рождественское богослужение в открывшемся после восстановительных работ верхнем храме. В июле 2024-го глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что патриарх Кирилл поддержал инициативу реконструкции Петропавловской колокольни в Сарапуле. По данным на март 2025-го, на восстановление религиозного объекта потребуется не менее 550 млн руб.