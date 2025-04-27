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Парапланерист из Перми разбился в горах Кабардино-Балкарии

26 апреля парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Как сообщает пресс-служба МЧС по КБР, при посадке пермяк, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы несовместимые с жизнью. К поисково-спасательным работам привлекались девять специалистов местной службы. «Тело погибшего передано следственно-оперативной группе», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

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