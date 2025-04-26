Макрон сообщил об очень позитивном разговоре с Зеленским
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что во время визита в Рим провел очень позитивный обмен мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Украина готова к прекращению боевых действий.
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters
«Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Президент Зеленский повторил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией. Теперь президенту Путину нужно доказать, что он действительно хочет мира»,— написал Эмманюэль Макрон в соцсети X.
Президент Франции также сообщил о готовности продолжать работу в рамках коалиции добровольцев. Он напомнил, что она была создана с целью достичь как прекращения огня на Украине, так и прочного мира.
Сегодня, 26 апреля, более 60 глав государств и правительств приехали в Рим на похороны папы римского Франциска. Перед началом церемонии с Владимиром Зеленским встретился президент США Дональд Трамп. Белый дом назвал их беседу очень продуктивной.