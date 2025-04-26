Макрон сообщил об очень позитивном разговоре с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что во время визита в Рим провел очень позитивный обмен мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Украина готова к прекращению боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Президент Зеленский повторил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией. Теперь президенту Путину нужно доказать, что он действительно хочет мира»,— написал Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Президент Франции также сообщил о готовности продолжать работу в рамках коалиции добровольцев. Он напомнил, что она была создана с целью достичь как прекращения огня на Украине, так и прочного мира.

Сегодня, 26 апреля, более 60 глав государств и правительств приехали в Рим на похороны папы римского Франциска. Перед началом церемонии с Владимиром Зеленским встретился президент США Дональд Трамп. Белый дом назвал их беседу очень продуктивной.