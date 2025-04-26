Активы Пермского моторного завода ушли в минус

АО «ОДК — Пермские моторы» на этой неделе сообщило об изменении размера чистых активов (активы минус обязательства) состоянию на 31 марта 2025 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», на указанную дату стоимость чистых активов общества составляла минус 423 млн руб., тогда как на 31 декабря 2025 года активы были в плюсе на 1,412 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В указанный период почти на 9%увеличилась кредиторская задолженность АО — с 68 млрд руб. до 74 млрд руб. Отметим, что ее резкий рост произошел в прошлом году — на 54%,с 44 млрд руб. до 68 млрд руб.

За квартал уменьшились и денежные средства на счетах АО — с 9,9 млрд руб. до 4,4 млрд руб. На 2 млрд руб.— с 39 до 37 млрд руб. сократилась дебиторская задолженность.

АО «ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Кроме того, «ОДК-ПМ» будет изготавливать газогенератор для двигателя ПД-8, которым планируется оснащать импортозамещенную версию самолета «Сухой Суперджет». Документы бухгалтерского баланса АО не публикуются с 2018 года.