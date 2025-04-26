Фирма «Погост» судится из-за участка под строительство крематория в Апшеронске
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отклонил жалобу Комитета по лесу Краснодарского края на решение Арбитражного суда Кубани. Ранее суд отказал в иске ООО «Погост», которое пыталась устранить препятствия для использования участка на кладбище «Грушки» в Апшеронске.
Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
ООО «Погост», занимающаяся похоронными услугами в Краснодаре, требовала запретить сотрудникам лесного комитета мешать расчистке участка под строительство крематория. Компания утверждала, что работники комитета устно запретили зачистку, ссылаясь на принадлежность земли к лесному фонду.
Однако экспертиза Кубанского государственного университета подтвердила отсутствие пересечения границ участка с землями лесного фонда.
Подробнее — в материале «Спор пошел лесом».