Власти Забайкалья более чем в три раза увеличили разовую выплату участникам СВО

Власти Забайкальского края сегодня, 26 апреля, объявили об увеличении до 2 млн руб. размера единовременной выплаты военнослужащим, участвующим в СВО по контракту. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующее постановление уже подписано.

Размер единовременной выплаты увеличен в три с лишним раза, ранее сумма выплаты составляла 600 тыс. руб. В региональном правительстве отмечают, что такая мера «позволит поддержать бойцов и их семьи». Власти Забайкалья подсчитали, что сумма всех выплат и месячного довольствия для добровольцев из края составит 5,6 млн руб. в первый год службы.

В начале проведения СВО разовые региональные выплаты контрактникам составляли 150 тыс. руб. С июня 2023 года сумма была увеличена до 250 тыс. руб., в августе 2024-го — до 400 тыс. руб. Последний раз размер выплаты менялся в феврале 2025 года, был поднят до 600 тыс. руб. Помимо региональной контрактники также получают единовременную федеральную выплату в размере 400 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск