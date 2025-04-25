Избившие год назад подростков трое жителей Иглино предстанут перед судом

Трое жителей Иглино предстанут перед судом по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц, похищении несовершеннолетних, совершенном с применением насилия, а также умышленном уничтожении чужого имущества, сообщала пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 20 апреля прошлого года, когда водитель проезжавшего мимо группы подростков Toyota Land Cruiser (по данным «Ъ-Уфа», местный предприниматель Рауф Габдуллин) «инициировал конфликт, используя малозначительный повод», говорится в пресс-релизе. После этого подозреваемый, двое его сыновей и знакомый избили молодых людей. Также фигуранты уголовного дела насильно привезли на автомобилях пятерых молодых людей на центральную площадь села Иглино, где продолжили избиение.

«В результате семеро потерпевших, в том числе четверо несовершеннолетних, получили различные телесные повреждения»,— сообщили в управлении СКР по региону.

Также один из обвиняемых отобрал и разбил мобильный телефон одной из девушек, которая вела видеосъемку происходящего.

Четверо нападавших вскоре были задержаны и арестованы. Материалы уголовного дела в отношении инициатора конфликта выделены в отдельное производство.

Как сообщал «Ъ-Уфа», один из пострадавших молодых людей был госпитализирован. После конфликта жители района создали петицию в защиту подростков и требовали от главы районной администрации Гюзель Насыровой привлечь к ответственности предпринимателя.

Наталья Балыкова