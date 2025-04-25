«Флорида» сыграла от ворот

Одна из главных неожиданностей стартового отрезка первого раунда play-off НХЛ — уверенное лидерство «Флорида Пантерс», действующего обладателя Кубка Стэнли, в серии против казавшегося очень опасным для него соперника «Тампа-Бей Лайтнинг». «Флорида» открыла ее двумя гостевыми победами, добытыми благодаря, как выяснилось, никуда не девшимся с прошлого года ключевым достоинствам — прежде всего умению связать по рукам и ногам чужих лидеров и уверенной игре собственного вратаря Сергея Бобровского. Во втором матче, завершившемся выигрышем его команды — 2:0, он не пропустил ни одного гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Флорида Пантерс» Мэттью Ткачук в матче play-off НХЛ против «Тампа-Бей Лайтнинг»

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters Игрок «Флорида Пантерс» Мэттью Ткачук в матче play-off НХЛ против «Тампа-Бей Лайтнинг»

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters

Две подряд победы действующего обладателя Кубка Стэнли на старте серии play-off, даже на чужом льду, конечно, в любом случае не потянут на сногсшибательную сенсацию, но в данных обстоятельствах они выглядят событием как минимум неординарным. «Тампа» в этом году казалась клубом, очень неплохо приспособленным под выступление в кубковой части сезона, обладающим всеми необходимыми для него компонентами. В регулярном чемпионате она финишировала в таблице Атлантического дивизиона выше «Флориды», а следовательно, добыла преимущество своей площадки. Но начало противостояния для нее вышло просто ужасным. Таким, что сейчас вообще-то положение «Тампы» похоже на катастрофическое.

А все дело в том, что, кажется, ни один из козырей «Флориды», которые обеспечили ее прошлогодний взлет, никуда не исчез. Все работают. И все оказались вполне пригодны для того, чтобы доставить жуткие проблемы «Тампе».

После второго матча, разумеется, в лучах нежданной славы купался Нейт Шмидт — неприметный защитник, который, если бы не истекающая сейчас допинговая дисквалификация Аарона Экблада, скорее всего, проводил бы на площадке совсем немного времени. Шмидт, никогда не отличавшийся хотя бы с натяжкой высокой результативностью, умудрился в двух встречах забросить в ворота «Тампы» три шайбы. Причем все исключительно важные — и шайбы из первого матча, в котором «Флорида» разгромила оппонентов со счетом 6:2, и особенно шайба из матча второго. Шмидт уже на пятой минуте открыл счет, а «Тампе» так и не удалось отыграться. То есть гол был победным.

Но основные причины успехов «Флориды», естественно, не в Нейте Шмидте. Об одной неплохо рассказывает статистика Никиты Кучерова. Российский нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и вроде бы находился в таком тонусе, что глупо рассчитывать закрыть его — обязательно сумеет насолить. Оборона «Флориды», плотная и многослойная, как в предыдущем розыгрыше Кубка Стэнли, стреножила Кучерова так жестко, что в общей сложности за два матча он нанес в створ всего три броска и набрал одно очко за результативную передачу. Во второй встрече страшный форвард и вовсе почти пропал из виду.

Страдали по полной программе и остальные ведущие нападающие «Тампы» — Джейк Генцел, Брейден Пойнт.

А Брендон Хейгл во второй игре отличился лишь грубым силовым приемом, которым в заключительном периоде вырубил, отправив в раздевалку, капитана «Флориды» Александра Баркова — типичный жест отчаяния, обошедшийся Хейглу в пять минут штрафа.

У причины второй было конкретное имя. И его после второй победы «Флориды» постоянно произносили и ее тренер Пол Морис, и разные игроки клуба, добавляя эпитеты вроде «невероятный», «волшебный». Речь, естественно, о Сергее Бобровском, который в свои 36 сберег свойство из просто классного голкипера, каким предстает в регулярном чемпионате, превращаться в play-off в голкипера часто практически непробиваемого. Его соотечественник из «Тампы» Андрей Василевский, проваливший первый матч, во втором тоже был неплох. Но он все-таки пропустил от Нейта Шмидта (добила «Флорида» хозяев броском в пустые ворота). А Бобровский, прекрасно сыграв в первой встрече, в следующей остался «сухим» — в четвертый раз в карьере, если брать только play-off. И он смотрится даже не обычным козырем «Флориды», а козырным тузом.

Алексей Доспехов