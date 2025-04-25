«Россети Тюмень» направили 2,5 млн на повышение надежности электроснабжения Уренгойского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «УГП-5В» на Ямале, которая участвует в электроснабжении Уренгойского месторождения – третьего в мире по величине газовых запасов. На технические мероприятия компания направила более 2,5 млн рублей.



На питающем центре прошел капремонт трансформатора мощностью 16 МВА. Энергетики провели техобслуживание активной части силового оборудования, заменили радиаторы, вводы 110 кВ, резиновые уплотнители, выполнили сушку и очистку трансформаторного масла. Для комфорта потребителей электроснабжение во время ремонта не прерывалось и шло по резервной схеме.

Компания «Россети Тюмень» постоянно улучшает работу электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «УГП-5В» повысили надежность электроснабжения инфраструктуры крупнейшего газового месторождения в России.

АО «Россети Тюмень»