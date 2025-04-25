Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, где можно полноценно отдохнуть от цифровой среды.

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Вышедший недавно третий сезон «Белого лотоса» напомнил нам в том числе о том, что есть курорты, предлагающие диджитал-детокс, то есть отказ от использования гаджетов. Ну необязательно в таком принудительном порядке, как в несуществующем отеле, образ которого был сформирован при помощи съемок в нескольких люксовых гостиницах, находящихся в разных частях Таиланда. Давайте вспомним, какие площадки предлагают нам этот самый сложный для исполнения и нужный для перезагрузки мозга диджитал-детокс в реальной жизни.

Urban Cowboy Lodge — это бутик-отель на 26 номеров, расположенный в зданиях в стиле шале на высоком холме с видами на долину Оливерея парка Big Indidan в штате Нью-Йорк. Внутри — люстры из оленьих рогов, обои с принтами в стиле индейских рисунков и многочисленными картинами, отсылающими к истории региона. В 2024-м отель представил новую инициативу по цифровой детоксикации под названием Unplug & Play Anti AI Package. Сделав бронирование, гости получают письмо с предложением принять участие в программе и обменять свои смартфоны на фотоаппарат Polaroid и список занятий без смартфона.

Курорты Grand Velas Resorts, расположенные в Ривьера-Майя, Ривьера-Наярит и Лос-Кабос в Мексике, предлагают услугу детокс-консьержа. По прибытии этот технический гуру «детоксифицирует» ваш номер: телевизоры заменят на настольные игры, а гаджеты спрячут.

Miraval Arizona, расположенный на 400 акрах земли немного севернее Тусона, вручает snuggle pouch при регистрации, куда советуют спрятать свой смартфон. В отеле есть несколько мест, где вы можете использовать свои гаджеты, но его концепция в том, чтобы вообще о них забыть на время отдыха.

Анна Минакова