БМК рекомендовали не объявлять дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК) рекомендовал общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. За принятие этого решения высказались восемь членов совета директоров на заседании 23 апреля, один участник воздержался от голосования.

Общее собрание акционеров БМК пройдет 29 мая в Белорецке.

По итогам 2023 года БМК получил 2 млрд руб. чистой прибыли и выплатил дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям на общую сумму 802,9 тыс. руб.

АО «Белорецкий металлургический комбинат» входит в группу «Мечел». Организация зарегистрирована в 1994 году на базе ряда предприятий, действовавших с 1762 года. Завод производит метизы (катанку, стальную проволоку, стальные канаты, ленты, гвозди, стропы). В 2024 году чистая прибыль БМК составила 973,2 млн руб. при выручке 31,9 млрд руб. 21 марта 2025 года индивидуальный предприниматель Артур Каримов уведомил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Белорецкого металлургического комбината.

Идэль Гумеров