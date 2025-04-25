«Краснодар» отбил лидерство

«Краснодар» точно останется на верхней строчке таблицы чемпионата России после 26-го тура. Это ему гарантировала трудная, удержанная почти чудом гостевая победа — 3:2 — в открывшем тур матче против махачкалинского «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Футболистам «Краснодара» (в белой форме — Жуан Батчи) пришлось пережить в матче с махачкалинским «Динамо» немало неприятных минут, но победу они все-таки добыли Фото: Коммерсантъ / Наби Мирзаев Фото: Коммерсантъ / Наби Мирзаев Фото: Коммерсантъ / Наби Мирзаев Следующая фотография 1 / 3 Футболистам «Краснодара» (в белой форме — Жуан Батчи) пришлось пережить в матче с махачкалинским «Динамо» немало неприятных минут, но победу они все-таки добыли Фото: Коммерсантъ / Наби Мирзаев Фото: Коммерсантъ / Наби Мирзаев Фото: Коммерсантъ / Наби Мирзаев

Махачкалинское «Динамо» в этом матче подтверждало репутацию команды, которая, хоть, строго говоря, борется за выживание в элите, предпочитает такую борьбу вести с огоньком. Играло оно с краснодарцами живо, совсем не так, как играют, когда цель — устоять любой ценой. И даже ранний гол гостей динамовцев, кажется, не особенно расстроил, несмотря на то что получился жутко обидным для них. Махачкалинские защитники наверняка корили себя за то, что всем скопом бросились на самого опасного форварда соперников Джона Кордобу, когда тому через серию безумных рикошетов отлетел мяч. Пространства-то у него было в любом случае минимум, пятачок, тут, скорее всего, хватило бы и одного человека, чтобы разобраться. А так Кордобу остановили, но притаившийся сзади Мозес Кобнан подобрал мяч и вогнал его в сетку.

А после этого «Динамо» показывало очень интересный футбол, не менее интересный, чем новенькая форма клуба с традиционной дагестанской вышивкой — и в самом деле эффектной, если приглядеться. В нем, его футболе, было все, что есть у команд, занимающих в таблице место гораздо выше десятого: движение, переводы мяча с фланга на фланг, умелые и толковые финты — например, Эгаша Касинтуры. Краснодарцы совсем не случайно нахватали за первый тайм три желтые карточки — ну да, не успевали, приходилось фолить.

И совсем не случайно они пропустили в середине тайма ответный гол от махачкалинцев.

Атака, кстати, была неплоха — прострел с фланга, грамотная скидка Гамида Агаларова, четкий удар Мохаммада Хосейннежада: каждый элемент тут пришелся в масть.

Такая игра не сулила «Краснодару» легкой жизни. Правда, чтобы ее гарантировать, «Динамо» все же не мешало бы еще поувереннее действовать сзади. Но вот с этим проблемы периодически возникали. Краснодарцы до поры до времени, кажется, слегка злоупотребляли попытками вскрыть махачкалинскую защиту наиболее очевидным способом — длинными вертикальными передачами. Однако незадолго до перерыва заброс Кевина Ленини со своей половины на резвого Жуана Батчи прошел идеально — тютелька в тютельку, чтобы обошлось без офсайда. Батчи ловко подработал мяч грудью, а опустив на землю, тут же аккуратно запустил его в дальний угол.

«Динамо» между тем перед отдыхом снова едва не укололо лидера. Но на сей раз того выручил вратарь Станислав Агкацев, угадавший на все сто с выбором позиции, чтобы не дать пробить себя Никите Глушкову.

В паузе краснодарцы, впрочем, сделали, кажется, правильные выводы из всех неприятностей, которые были вынуждены пережить в первой половине матча. Вторая некоторое время складывалась для них куда спокойнее. В конце концов «Краснодар» увеличил запас прочности благодаря мастерству Эдуарда Сперцяна. «Динамо» отбило краснодарский отскок, но мяч возле штрафной достался Сперцяну. Хавбек развернулся, сместился немножко в сторону и пальнул в угол так хлестко, что у вратаря Тимура Магомедова шансов выкрутиться практически не было. Тот случай, когда и хорошая реакция не спасет.

А вскоре Кордоба, вынудивший нарушать в штрафной правила Валентина Пальцева, добыл для «Краснодара» пенальти. Но интрига не умерла. Сперцян, исполнявший одиннадцатиметровый, промазал.

А Диегу Коста, срывая махачкалинскую атаку, свалил Мохамеда Аззи, увидел вторую желтую карточку, и фаворит остался в меньшинстве и пропустил от Кирилла Зиновича. Интрига полыхала костром, в том числе все растянувшееся на десять с гаком минут компенсированное время. И под занавес его «Динамо» получило шикарную возможность счет сравнять. VAR разглядела игру рукой внутри штрафной краснодарца Кайо. Но в этот вечер с одиннадцатиметровыми не складывалось ни у тех, ни у других. Махачкалинский загубил Агаларов, который не смог переиграть Агкацева.

Главные конкуренты «Краснодара» в «золотой гонке» проведут свои матчи 26-го тура в субботу. Отстававший от него перед туром на два очка «Зенит» встретится в гостях с «Динамо». А располагающиеся в трех и пяти баллах позади петербуржцев «Спартак» и ЦСКА сыграют друг с другом.

Алексей Доспехов