Дело обвиняемого в получении взятки экс-ректора ИРО Башкирии направлено в суд

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего ректора Института развития образования Башкирии Азата Янгирова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, совершенном с вымогательством (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.

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По версии следствия, руководитель института с июня 2020 года по июль 2023 года получал лично и через посредника взятки от семерых подчиненных «за общее покровительство и попустительство по службе, неприменение мер ответственности в случае возможных нарушений в будущем, а также за включение в списки лиц, представляемых к стимулирующим выплатам, поощрению, начислению выплат и премий». Всего этот период ректор получил почти 2 млн рублей, суммы взяток варьировались от 15 тыс. руб. до 33 тыс. руб.

Обвиняемый не признал вину. В отношении посредника и взяткодателей в возбуждении уголовных дел отказано, так как они добровольно сообщили о преступлении в полицию.

Господин Янгиров был назначен проректором по стратегическому развитию Уфимского университета науки и технологий в июне 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце апреля 2024 года Кировский райсуд Уфы отправил обвиняемого в СИЗО №1 до 22 июля. В начале июня того же года Верховный суд Башкирии, рассмотрев жалобу его адвоката, изменил меру пресечения на домашний арест. После задержания его отстранили от исполнения обязанностей.

Майя Иванова