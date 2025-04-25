Житель Томска обвиняется в похищении подростков в Уфе

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 22-летнего жителя Томска, обвиняемого в вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163) и незаконном лишении свободы (п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июле 2024 года фигурант уголовного дела и его знакомый из Оренбургской области арендовали квартиру в доме на Революционной улице в Уфе, где незаконно удерживали двоих подростков, требуя от них 50 тыс. руб.

Один из школьников написал сообщение своей матери, которая обратилась в полицию. Во время расследования уголовного дела фигуранты уголовного дела скрылись. Жителя Томска задержали в Краснодаре. Он не признал свою вину. Его соучастник находится в федеральном розыске.

Майя Иванова