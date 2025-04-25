Фирма «Натухаевская Агро» проиграла спор о статусе 112 га земель в Новороссийске

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения Арбитражного суда Краснодарского края в пользу администрации Новороссийска по делу о включении участка площадью 112 га в перечень виноградопригодных земель, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Согласно материалам дела, участок принадлежит ООО «Натухаевская Агро». Ранее он относился к категории сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием «сельскохозяйственное производство». Постановление главы администрации Новороссийска о внесении данной территории в реестр виноградопригодных земель ограничило возможности компании, запретив строительство и другие виды деятельности, кроме виноградарства.

Компания требовала признать действия городской администрации незаконными, аннулировать постановление и исключить участок из спецреестра. Суд первой инстанции отклонил иск из-за пропуска срока исковой давности без уважительных причин. Компания подала апелляционную жалобу. Апелляционный суд, изучив материалы дела и аргументы заявителя, оставил жалобу без удовлетворения.

Наталья Решетняк