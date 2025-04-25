Александр Бастрыкин ждет доклад по факту избиения ребенка в Башкирии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Архангельскому предоставить отчеты о ходе проверки и расследования инцидента в Приютово.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: пресс-служба президента РФ
Как сообщали местные СМИ, в этом месяце двое подростков 10 и 12 лет избили 9-летнего мальчика. У пострадавшего диагностированы травма головы и многочисленные ушибы. «Отмечается, что данный случай не единичный, ранее фигуранты нападали на других школьников»,— следует из релиза пресс-службы СКР.
По факту избиения ребенка проводится процессуальная проверка, а также возбуждено уголовное дело о халатности.