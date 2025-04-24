Автобус дальше не идет

Сфера общественного транспорта в регионе одна из самых проблемных, однако прозвучавший в Общественной палате отчет вице-премьера, министра транспорта Ульяновской области Евгения Лазарева выглядел оптимистичным. Депутаты регионального заксобрания отметили, что проблемы нерегулярности движения и качества услуг общественного транспорта беспокоят жителей региона и областного центра — по количеству жалоб жителей отрасль остается среди лидеров наравне со здравоохранением и ЖКХ. Запланированные региональной властью реформа этой сферы и перевод общественного транспорта под контроль государства не происходят, в том числе в связи со сложным финансовым состоянием государственного АО «ПАТП-1». Эксперты считают, что и реформировать систему общественного транспорта в регионе, и наладить систему его работы невозможно, пока не будет решен вопрос финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что реальная реформа общественного транспорта будет возможна только тогда, когда власти сумеют найти средства на это

Фото: АО «ПАТП-1» Эксперты считают, что реальная реформа общественного транспорта будет возможна только тогда, когда власти сумеют найти средства на это

Фото: АО «ПАТП-1»

В четверг рабочая группа Общественной палаты Ульяновской области заслушивала руководителя АО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» (АО «ПАТП-1») Юрия Чибисова, а затем, в тот же день, на пленарном заседании Общественной палаты с отчетом о деятельности регионального минтранса выступил вице-премьер Евгений Лазарев. В целом его доклад выглядел оптимистичным. По его словам, по итогам 2024 года доля подвижного состава с нормативным сроком эксплуатации (не старше 10 лет) составляла 59%, в 2025 году она вырастет до 63,7%, а к 2030 году, согласно условиям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», должна составить 85%. Для выхода на этот показатель подготовлена заявка на закупку до 2030 года в рамках нацпроекта 415 единиц транспортных средств (разных категорий, в основном современных автобусов большой вместимости), из них 328 — для Ульяновска и Димитровграда и 87 — для районов области. Общий прогнозный объем финансирования составляет 2,795 млрд руб. (ранее было заявлено, что регион планирует закупить до 2030 года 800 автобусов). На 2025 год, по словам вице-премьера, пока планируется закупить только 22 транспортных средства — 18 автобусов и четыре троллейбуса.

О проблемах общественного транспорта и путях их решения зампред облправительства ничего не сказал. Вопросов по этой теме тоже не было.

Между тем сфера общественного транспорта является одной из самых проблемных в регионе. В профильном комитете заксобрания отмечают, что по количеству жалоб населения общественный транспорт на третьем месте после здравоохранения и ЖКХ. Во время прямой линии губернатора в ноябре минувшего года вопросы и обращения по этой теме составляли 12% от всех вопросов (четвертое место по количеству из общего списка вопросов). По данным Центра управления регионом (ЦУР), по количеству обращений и жалоб граждан за неделю с 10 по 16 апреля проблемы общественного транспорта заняли четвертое место после ЖКХ, дорог и медицины. Один из пиков зафиксированных в ЦУР обращений по общественному транспорту был в декабре прошлого года — 19,3%.

В декабре 2021 года во время прямой линии губернатор региона Алексей Русских, обратив внимание на большое количество жалоб на общественный транспорт, заявил, что «его будут обновлять, и в ближайшие 2-3 года ситуация должна улучшиться». В июне прошлого года на аппаратном совещании Алексей Русских потребовал от регионального минтранса представить дорожную карту реформирования общественного транспорта, отметив, что в ПАТП-1 «бардак полный» — десять автобусов стоят у забора, три работают на линии», а у частных перевозчиков — «никакой культуры производства, когда хотят, тогда выезжают». Но реформирования так и не произошло. В июле 2024 года министр транспорта Сергей Воронцов покинул пост «в связи с переходом на другую работу».

Само ПАТП-1 находится в сложном финансовом положении. По итогам 2023 года убыток предприятия составил 65 млн руб., по итогам 2024 года — 23 млн руб. При этом прочие доходы (основная часть — субсидии из регионального бюджета на компенсацию выпадающих доходов) составили 339 млн руб., а основная выручка — 215 млн руб. В сентябре 2023 года ФНС подавала заявление о банкротстве предприятия с суммой исковых требований 19 млн руб. (долг был погашен и дело прекращено).

В Ульяновске более 80% перевозок на общественном транспорте осуществляют частные перевозчики, остальное — АО «ПАТП-1» (80% в собственности региона, 20% — в собственности Ульяновска).

Врио гендиректора ПАТП-1 (назначен в марте этого года) Юрий Чибисов на заседании рабочей группы Общественной палаты доложил, что основной проблемой предприятия была нехватка водительского состава. По его словам, в связи с тем, что средняя зарплата водителей в ПАТП и так высокая (около 80 тыс. руб.), предприятие решает вопросы улучшения условий труда и обеспечения жильем иногородних водителей из временного фонда города, «и это уже дает положительный эффект». Он также отметил, что предприятие ищет резервы дополнительных доходов — от повышения стоимости аренды сдаваемой недвижимости, от дополнительных услуг сторонним организациям по техническому обслуживанию и ремонту школьных автобусов и грузовых автомобилей. Тем не менее, главной экономической проблемой господин Чибисов считает неполную компенсацию выпадающих доходов («стоимость проезда равна 33 руб., в то время как себестоимость провоза одного пассажира — 66 руб.»). Он полагает, что надо или повышать стоимость проезда, что имеет свои пределы, «поскольку это социальный транспорт», или повышать уровень субсидий на компенсацию выпадающих доходов. В беседе с «Ъ» господин Чибисов признал, что автобусы ПАТП-1 работают только до 22 час., пояснив, что «можно было бы работать и больше, но за это кто-то должен платить». Он также отметил, что не считает необходимым полный переход общественного транспорта под государственный контроль и полагает, что на рынке автобусных перевозок вполне могут сосуществовать государственные и частные перевозчики. Он также считает необходимым проводить совместные обсуждения путей реформирования общественного транспорта, собирая чиновников города и региона, частных и государственных перевозчиков.

Председатель правления региональной отраслевой организации «Транспортный экспертный совет» Виктор Сидоренко, признавая, что «к частным перевозчикам тоже есть масса претензий», считает, что «никакие совместные обсуждения не помогут и все реформы бессмысленны», пока не будет решен главный вопрос — достаточного финансирования общественного транспорта. При этом, по его мнению, должна быть система не прямого субсидирования выпадающих доходов, а равный для всех принцип регулируемых тарифов и «брутто-контрактов», когда заказчик (город или регион) полностью компенсирует перевозчику выпадающие доходы за конкретную работу, как это делается в странах с развитым общественным транспортом, «которые уже давно прошли периоды всех нелепостей, с которыми сталкиваемся мы». «Только никто на это переходить не хочет, потому что на это никто не хочет выделять необходимые средства. Поэтому пусть пока все остается как есть, лишь бы не было хуже», — заметил эксперт.

Глава профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев считает, что «реформирование общественного транспорта однозначно необходимо». «Но второй и главный вопрос — за счет каких средств. Я считаю, что без максимального вливания федеральных средств реформа невыполнима. Даже для приведения подвижного состава в нормативное состояние потребуются миллиарды рублей софинансирования. Но бюджет дефицитный. Решать проблему надо. И я пока не вижу, какие могут быть пути в решении проблемы финансирования, хотя намерен и дальше поднимать эти вопросы»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск